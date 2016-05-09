Тула, 9 мая, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Общенародный субботник в канун Дня Победы прошел в Тульской области 7 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

На субботник вышли более 55 тысяч человек — сотрудники предприятий, организаций и учреждений, члены регионального правительства, жители области. Они привели в порядок парки и скверы, дворы и детские площадки, территории вокруг домов, школ и дошкольных учреждений.

В областном центре субботник прошел в Центральном, Пролетарском, Комсомольском парках, Кремлевскм сквере. Особое внимание было уделено благоустройству мемориальных комплексов, братских могил, воинских захоронений.

В рамках общенародного субботника временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин принял участие во Всероссийской акции «Лес Победы», которая прошла в Комсомольском парке Тулы. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о не вернувшихся с Великой Отечественной войны соотечественниках.

«Пусть корни посаженных нами деревьев будут так же крепки, как наша память. Пусть они глубоко уходят в родную землю, служат напоминанием о земляках, отстоявших Отечество», — подчеркнул Алексей Дюмин.

К каждому дереву прикреплена табличка с данными погибшего красноармейца. В высадке «Леса Победы» также принял участие ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Тулы Василий Корольков.

В Тульской области акция «Лес Победы» впервые полномасштабно была проведена в 2015 году. В текущем году в ознаменование 71-й годовщины Великой Победы высажена 71 сосна.

В Комсомольском парке также была организована полевая кухня.