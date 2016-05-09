Москва, 9 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. «Уважаемые граждане России, дорогие ветераны! Поздравляю Вас с Днем Победы. С торжеством, в котором слились воедино радость, горе и скорбь. Это очень личный, священный праздник», — заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Президент заявил, что сегодня «мы сердечно благодарим тех, кто рядом и не скрываем своих слез». После чего на Красной площади была объявлена минута молчания.

«Объявляю минуту молчания», — заявил Владимир Путин.