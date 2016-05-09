Бишкек, 9 мая, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы, и выступил с речью. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба главы государства.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Советский народ — Победители фашизма

Президент почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов, возложил венок к Вечному огню на столичной площади Победы и поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

Алмазбек Атамбаев отметил, что 9 Мая навсегда останется для всех граждан Киргизии днем радости и светлой скорби, днем памяти о тех, кто, не щадя своей крови, а нередко и ценой своей жизни, защитил Родину от фашистских захватчиков.

«Киргизстанцы вместе со всей страной встали на защиту Родины, сражались на фронтах и внесли свой вклад в разгром фашизма. Тем временем в тылу женщины, старики, подростки, не щадя себя, стояли у станков в заводских цехах, выращивали в полях хлеб. И это тоже был подвиг. Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продуктами и вещевым довольствием, а оборонную промышленность — важнейшим стратегическим сырьем», — сказал он.

Киргизский лидер напомнил о том, что в годы войны сотни тысяч беженцев, эвакуированных из России, нашли кров в Киргизской ССР, и киргизские семьи делились с беженцами из России последним куском хлеба и одеждой, о том, что многие из беженцев обрели в Киргизии вторую Родину, а дети-сироты — нашли новых родителей.

«Я хотел бы напомнить об этом гражданам братской России, где, к сожалению, поднимают в наши дни голову современные фашисты-скинхеды. После распада Советского Союза, из-за развала промышленности и агросектора, сотни тысяч киргизов вынуждены работать в России. Они не просят, чтобы их даром кормили или дали бесплатно крышу над головой. Они вынуждены зарабатывать там деньги для себя и своих семей, внося при этом свой посильный вклад в экономику России. И они вправе ожидать со стороны россиян более уважительное отношение, хотя бы немного похожее на то, какое проявляли киргизы к беженцам из России в трудные годы войны», — подчеркнул он.

Президент Киргизии заострил внимание на том, что Великая Отечественная была самой страшной, самой кровавой войной в истории человечества. «Мы всегда будем помнить подвиг наших дедов и отцов, которые отдали ради Победы самое дорогое — жизнь, здоровье, молодость. Те, кто сражался на полях Великой Отечественной, и те, кто трудился в тылу, стали для нас символом беззаветной любви к Родине. Современной молодежи, новым поколениям как воздух нужны знания о той огромной и страшной цене, которую человечество заплатило за Мир во время Второй мировой войны. Сохранить эту память — наш священный долг», — добавил он.

Подводя итог своего выступления, Алмазбек Атамбаев с сожалением констатировал, что с каждым годом становится все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. «Но мы чтим и ценим ваш героизм и подвиг, мы помним вашу стойкость и самоотверженность. Спасибо вам, что вы рядом с нами, что подавали и подаёте пример того, каким должен быть настоящий человек. Быть полезным Родине, честным и трудолюбивым, готовым защитить родную землю даже ценой своей жизни. Мирного неба вам, вашим детям, внукам и правнукам, счастья, благополучия и долгих лет жизни и чтобы ни одно поколение не познало того, что довелось познать вам!» — резюмировал глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в настоящее время на территории республики проживает 821 участник Великой Отечественной войны, 3974 труженика тыла, 9 трудармейцев, 30 блокадников Ленинграда, 29 бывших малолетних узников концлагерей и 18 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Отметим также, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 363 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли. За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, из них 22 — кавалеры Орденов Славы всех трех степеней, 74 — были удостоены звания Героя Советского Союза.