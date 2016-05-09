Москва, 9 мая, 2016, 10:41 — ИА Регнум. На Красной площади началась вторая часть парада в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед трибунами появилась военная техника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Больше никода!

В 2016 году в праздновании задействовали 135 единиц техники, включая исторические танки 7−34−85, бронеавтомобили «Тигр», новейшие ЗРК С-400 «Триумф», САУ «Мста-С» и ее последователь — САУ «Коалиция-СВ», танки Т-14 «Армата», продемонстрируют мобильные межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс».

Отметим, что в этом году отказались от показа на параде тяжелой БМП Т-15 на базе платформы «Армата».

Среди зрителей парада, помимо президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, можно увидеть премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, председателя Госдумы Сергея Нарышкина, мэра Москвы Сергея Собянина и представителей высших руководящих должностей страны.