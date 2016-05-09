Таллин, 9 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Сегодня в Эстонии традиционно отмечают День Победы 9 мая: отмечают простые граждане и жители страны — внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, отмечая, что официально в Эстонии день 9 мая не является праздничным и называется в календаре Днем Европы (днем подписания договора о промышленном союзе Франции и Германии, положившего начало созданию Евросоюза). Дню Европы были посвящены массовые мероприятия в Таллине и других городах страны, прошедшие 6−7 мая.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Знамя победы

9 мая как День Победы пройдет в неофициальной атмосфере — его эпицентр расположен возле памятника «Бронзовый солдат» на Военном кладбище в Таллине. Уже с семи утра на месте находятся организаторы акции памяти, которые разбили три палатки. С утра у памятника выставлен почетный караул, раздаются георгиевские ленточки. С 10:00 начинается визит различных делегаций — от представителей ветеранских делегаций, посольств России и Белоруссии до Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Возле «Бронзового солдата» разбит стенд «Бессмертный полк», на котором любой желающий может разместить фотографии своих родственников-участников ВОВ. Весь день у памятника проходит традиционная акция «Живая вода» — раздача питьевой воды всем, кто в этом будет нуждаться. Ожидается более 15 тысяч человек.

В 17:00 по таллинскому времени начинается торжественное собрание и концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в таллинском Русском центре культуры.

В 18:00 начнется первый в столице Эстонии марш участников акции «Бессмертный полк-Таллин», конечный пункт которого — Военное кладбище. Участники марша возложат цветы к памятнику «Бронзовый солдат». Ранее, в 17:00 пройдет марш «Бессмертный полк» в Силламяэ (северо-восточная Эстония). Торжественные марши колонн с фотографиями родственников-участников ВОВ пройдут также в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви. Традиционно массовое посещение братских могил красноармецев, погибших при освобождении Эстонии от немецко-фашистских войск, пройдет в Тарту, Пярну и других городах и населенных пунктах Эстонии. В Нарве и Кохтла-Ярве также пройдут праздничные концерты.

Согласно прогнозам синоптиков, весь день 9 мая в Таллине и других городах страны будет ясная солнечная погода, без осадков.