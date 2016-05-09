Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга начался парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под звуки песни «Священная война» на площадь вынесли знамя Победы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ЗВО Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге

В параде примут участие свыше трех тысяч военнослужащих и 70 единиц современной боевой техники.

Принимает парад командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов. Командует парадом заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Владимир Дятлов.

Механизированную колонну парада в Петербурге возглавит легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34.

В составе колонны современной военной техники по Дворцовой площади в том числе пройдут легкобронированные автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки, ракетные комплексы «Искандер-М».

Впервые в параде на Дворцовой площади примут участие комплексы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Вся гусеничная техника обута в специальные асфальтоходные «башмаки», которые полностью исключают деформацию дорожного покрытия главной площади Санкт-Петербурга, отмечают в пресс-службе ЗВО.