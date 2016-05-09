Архангельск, 9 мая, 2016, 10:02 — ИА Регнум.



Юрий Будиев

В этом году Архангельск отметит 75-летие прибытия первого союзного конвоя «Дервиш». Северным конвоям была отведена важная роль в годы Великой Отечественной войны. Участниками этой героической морской саги стали тысячи моряков — северян нашей страны и стран — союзников антигитлеровской коалиции. Один из них — архангелогородец Юрий Александрович Будиев. В годы войны он служил юнгой на флоте. С ним накануне Дня Победы побеседовал корреспондент ИА REGNUM.

Расскажите, пожалуйста, о Вашем участии в Северных конвоях. Чем занимались? На каких судах ходили?

— Первый раз я встречал караван в 1941 году. В порт Архангельск пришло два судна. Их загрузили лесом и отправили за границу. Тогда мне было 12 лет. Я был учеником моториста на катере Северного государственного морского пароходства. Мы обслуживали наши суда, которые приходили в караване. В те далекие годы в юнги брали тех, кто остался сиротой. Много было ребят из блокадного Ленинграда. Нас распределили по разным судам северного пароходства. В 1942 году я был принят в юнги. Сначала школа юнг была в Затоне. Там на ремонте стоял пассажирский пароход «Карелия». Если можно так сказать — это было наше общежитие. Там мы ночевали, а на занятия в мореходку ходили пешком. На механическом факультете, где я учился, было 36 человек. Учили нас морскому делу, военной подготовке, изучали орудия, вооружения на флоте, сдавали экзамены. Уже в мае 1943 года после распределения мы первый раз вышли в море.

На каком судне Вы впервые вышли в море? Расскажите про свой первый рейс.

— Мое первое судно называлось «Селенга». Кроме него было еще несколько судов, на которых мы ходили. Все они были военизированы. На «Селенге» была сформирована команда из 9 человек, из которых только четыре арханелогородца. Все остальные — из Ленинграда. На этом судне мы проходили практику, ходили на учения, чтобы потом выйти в рейс. В Белом море мы загрузились генеральным грузом и пошли в наш первый рейс на Новую Землю. Всего было шесть конвойных судов. Судно «Марина Раскова» загрузили в Молотовске, а мы грузились на Бакарице. Путь лежал не близкий: Архангельск — село Хабарово (пролив Югорский Шар) — Новая Земля. Так получилось, что немного задержались. Судно «Марина Раскова» шло за нами и было потоплено. Мы же по счастливой случайности свой путь преодолели спокойно. Как потом стало известно, на «Марине Расковой» перевозили целые семьи для воссоздания карской военно-морской базы, а мы везли лишь железки. Разведка немецкая работала хорошо и без труда потопила судно. Много там семейных людей погибло, среди них вроде бы 12 детей даже было. Весь Севморпуть был тогда у них. За годы войны четыре судна наших утопили…

Что больше всего Вам запомнилось во время службы на флоте?

— Нам, мальчишкам, все тогда было интересно. Больше всего запомнился момент, когда мы вышли в рейс и сыграли тревогу. Военные тогда утопили первую вражескую подводную лодку. Для нас это было крайне интересно. И вот среди ночи объявили тревогу. Как сейчас помню команду: «Все вставайте по местам!». Мы, юнгаши, были приписаны к аварийной команде. Прибежали на место сбора, а вместо спасательного пояса — обычные подушки. Просто со сна не поняли, что надо пояс спасательный брать, что лежал под подушкой. Командирам, конечно, не понравилось. Велели вернуться и взять спасательные пояса. Я в те годы служил горизонтальным наводчиком на кормовой пушке. Мы уничтожали и бомбили подводные лодки и мины, которые всегда всплывали после шторма.

Известно, что в те годы в Архангельске много было иностранцев, которые также плавали на судах в караванах. Какое впечатление они производили и как вы общались?

— С иностранцами мы жили нормально, дружно. Даже в гости друг к другу ходили. Насколько я помню, военные договорились с англичанами, что будем обмениваться этими караванами. Они нам будут давать все, что нужно для фронта, а мы им пушнину, золото и так далее. Уговор выполняли. Их суда стояли в районе Красной пристани и защищали Архангельск от немцев. Одни залпы их кораблей чего стоили. Помню, как в 1942 году Архангельск подвергался сильнейшим бомбежкам. Немцы, зная, что большинство строений в городе деревянные, пытались сжечь город, кидая зажигательные бомбы, но ничего из этого не вышло. У иностранцев тогда было все: сигареты, шоколад. Они многое нам продавали, а некоторое мы сами у них забирали, чего уж тут греха таить. В годы войны на территории Архангельска было три госпиталя. Там лечили иностранцев с подтопленных судов.

Как и где Вы встретили Победу?

— День Победы 9 мая 1945 года был очень красивый. Встретил я его на площади Профсоюзов в Архангельске. Был при исполнении своих обязанностей. Поддерживал общественный порядок.

Как сложилась Ваша жизнь после войны?

— Вся моя жизнь была связана с морем. Плавал механиком, старшим механиком, работал на пассажирских судах, ходил за границу. До пенсии был начальником морского речного вокзала в Архангельске.

Юрий Александрович живет в Архангельске. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Ушакова, медалью «За оборону Советского Заполярья».

Справка:

В состав конвоя «Дервиш», прибывшего в Архангельск 31 августа 1941 года, входили пять английских кораблей и одно голландское судно, груженные каучуком, оловом, шерстью, инвентарем и оборудованием, а также военной техникой (глубинные бомбы, магнитные мины, истребители «Харрикейн»). Эскорт состоял из двух эсминцев, трех корветов, трех тральщиков, четырех авианосцев и танкера. Главные торжества, посвященные 75-летию прибытия первого союзного конвоя «Дервиш», пройдут в Архангельске с 30 августа по 1 сентября. На мероприятие приглашены ветераны — участники событий. Ключевым моментом станет VI международный форум «Во славу флота и Отечества!».

Фото: из личного архива Юрий Александрович Будиева