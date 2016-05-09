Тюмень, 9 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Тысячи людей вышли в рядах «Бессмертного полка» в Тюмени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: Ольга Ермакова

Бесконечное море людей. Это была самая многочисленная колонна на параде Победы. Для тюменцев организовали трибуны, места люди начали заполнять с семи часов утра. Парад начался в 10:00 по местному времени (08:00 мск). Колонны военных, силовиков, налоговиков, приставов прошли приветственно, но спокойно. Когда вынесли огромную копию Знамени Победы на 200 кв. м., за большой лентой с надписью «Бессмертный полк» вышла на улицу Республики невероятно большая масса людей. Первые лица Тюменской области на центральной трибуне подняли портреты своих предков-фронтовиков, люди на других трибунах встали ‑ и стар, и млад. Слёзы на глазах появились тюменцев всех возрастов.

«Не могу говорить. Радуюсь Победе. Радуюсь за моих земляков — тюменцев. До сих пор слёзы стоят в глазах. На формирование колонны «Бессмертного полка» люди пришли со своим портретами. У кого-то были небольшие в руках. Мы не считали, сколько вышло. Тысяч семь, наверное, если не больше. Люди присоединялись по ходу шествия» — поделился с корреспондентом ИА REGNUM автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

Неодинаковость, разнокалиберность портретов в шествии тюменского «Бессмертного полка» резко бросалась в глаза. Кто-то помимо родственника, еще и письма фронтовые присоединил к портрету предка. Многие несли несколько портретов — в семьях погибали не по одному на фронте. И даже если фронтовики возвращались, то порой жили недолго — сказывались ранения.

Один из участников «Бессмертного полка» сообщил ГТРК «Регион-Тюмень», которая вела прямую трансляцию парада, что сведения о своём деде они нашли самостоятельно с братом, в архивах. Сами сделали фотопортрет и пришли в колонну к назначенному времени: «Надо отдать должное учёту, который велся в военное время. Воистину, никто не забыт и ничто не забыто. Дед не рассказывал о войне ничего. А потом мы узнали через архивы, что героический был человек. Прошёл почти всю войну. Воевал ещё в Праге, потому что их из Берлина туда перебросили, так как намечался прорыв уже после взятия столицы фашисткой Германии. Мы должны помнить об ужасах войны, чтобы у нас не было, как сейчас на Украине и в других государствах, где возрождается фашизм».

Ветеранов Великой Отечественной в Тюмени осталось немного — практически все они уместились на парадном двухэтажном автобусе. Особенной колонной была «Тюмень тыловая». В годы Великой Отечественной в Тюменской области было 30 оборонных предприятий, 20 госпиталей и 97 детских домов для ребятишек из блокадного Ленинграда. Об этом с трибуны заявил губернатор региона Владимир Якушев. «Новая война, начинается тогда, когда забывают о предыдущей. В этом значение «Бессмертного полка», — высказал своё мнение глава региона.

Фото: Ольга Ермакова и стоп-кадры ГТРК «Регион-Тюмень»