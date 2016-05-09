Москва, 9 мая, 2016, 09:57 — ИА Регнум. На Красную площадь, где с минуты на минуты начнется парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прибыл президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Трибуны уже полностью заполнены ветеранами. Ранее на парад также прибыли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представители Госдумы РФ и известные актеры. Президента РФ Владимира Путина сопровождает глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Главы государств поздравляют ветеранов с годовщиной Победы.

Тем временем парадные расчеты полностью готовы к началу парада, а из Подмосковной Кубинки уже вылетели участвующие в праздновании самолеты. В 2016 году в параде представят 71 российский самолет. Наблюдать за их пролетом можно не только непосредственно на Красной площади, но в точке расхождения аппаратов — в районе станции метро «Кузьминки».