Грозный, 9 мая, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В результате нападения двух террористов-смертников на КПП в Грозном погиб один сотрудник полиции, пострадали ещё шесть стражей порядка. Об этом сегодня, 9 мая, сообщают местный СМИ.

Michael Deal Взрыв

Сообщается, что двое неизвестных подошли к КПП, один из них подорвал себя, в результате чего погиб полицейский. Второй террорист был ликвидирован.

Известно, что на КПП дежурили полицейские, прикомандированные на службу в Чечню из Башкирии.

Четверо раненных находятся в состоянии средней тяжести. Они доставлены вертолётом в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Информация о нападении на КПП подтвердило Управление МВД по Чечне.