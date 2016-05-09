Екатеринбург, 9 мая, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «Бессмертный полк» вновь побил рекорды по массовости. 9 мая 2016 года в его колоннах прошли около 50 тысяч человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Колонны были сформирована на улице Толмачёва и прошла к площади 1905 года сразу после Парада Победы. Открылось шествие «Бессмертного полка» полотнищем копии Знамени Победы размером 20 на 10 метров. Его несли порядка 50 человек. За ним прошли тысячи людей. В руках они держали портреты своих героических родственников, воздушные шары, флажки. На площади 1905 года участники акции и все собравшиеся почтили память ветеранов минутой молчания. Затем там же началось исполнение песен военных лет, в том числе, на гармони.

Также шествия «Бессмертного полка» прошли в 43-х территориях Свердловской области. Отметим, в 2016 году количество участников акции в Екатеринбурге возросло. Если в 2015-м их было порядка 15 тысяч человек, то теперь около 50 тысяч.

Иллюстрации: стоп-кадры телекомпании «ОТВ» и корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников