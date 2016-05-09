Майкоп, 9 мая, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Столица Адыгеи — город Майкоп станет частью общероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», призванной сохранить в каждой семье память об участниках Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM организаторы и координаторы шествия в республиканской столице, сегодня, в День Победы — 9 мая, родственники фронтовиков, не доживших до 71-й годовщины Победы, пройдут по центральным улицам Майкопа с портретами своих отцов, дедов и прадедов.

Adygheya.ru «Бессмертный полк» в Майкопе

Многотысячное шествие стартует в полдень от площади Ленина, где сбор объявлен в 11:00. Родные защитников Отечества прошагают по улице Краснооктябрьской, Пушкина, Гагарина до городского парка. Принять участие в шествии сможет любой желающий. Начнутся праздничные мероприятия с возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа.

Весь день в городе будут звучать песни и мелодии военных лет. В городском парке культуры и отдыха расположится поэтическая аллея «Войны священные страницы навечно в памяти людской!», состоится коллективное исполнение песни «День Победы», а также выступления творческих коллективов. Ровно в 19:00 погибших в годы войны 1941−1945 годов собравшиеся почтят минутой молчания. Возвестит о Победе праздничный фейерверк на площади Ленина в 22:00.

Также на территории Майкопа проходят и другие общероссийские акции. Это традиционная «Георгиевская лента» и «Солдатская кухня». Всего георгиевские ленточки получили около 8,5 тысячи майкопчан.

Сегодня, 9 мая, фронтовикам будет предоставлен бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте.

Напомним, в прошлом году праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, начались с торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на центральном мемориале Майкопа. Глава Адыгеи, ветераны, представители органов власти, общественности, молодежь минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем торжества переместились в центр города, где прошла акция «Бессмертный полк», собравшая более 10 тыс. горожан и гостей города. К ней присоединились представители всех муниципальных образований республики.

Добавим, что в первые несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны из Адыгеи отправились на фронт добровольно и по призыву 8,5 тыс. комсомольцев. Всего же с 1941 года на защиту Родины от фашистских захватчиков встали около 80 тыс. жителей республики, из которых свыше 30 тыс. из них погибли на полях сражений. По данным на 2015 год, в Адыгее проживало более 5,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. 52 участника кровопролитных сражений далеких 40-х стали Героями Советского Союза, 12 — полными кавалерами ордена Славы, более 15 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями.