Улан-Удэ, 9 мая, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В городе Улан-Удэ в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 15 тысяч человек. К акции в этом году присоединились ветераны Афганистана, юные армейцы школ города, кадеты.

Пресс-служба главы и правительства Бурятии В акции «Бессмертный полк» в Улан-Удэ приняли участие более 15 тысяч человек

Также в шествии принял участие глава Бурятии Вячеслав Наговицын, он вместе с другими участниками прошел по маршруту «Бессмертного полка». В течение всего маршрута шествие сопровождала патриотическая музыка, выступали творческие коллективы, сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии.

«Для меня акция «Бессмертный полк» — это, прежде всего, возможность показать преемственность традиций. Проходя вместе с ушедшими от нас ветеранами в одном полку, мы даем обязательство, что также, как и они когда-то, сможем встать в строй, сплотиться и сделать все, чтобы жизнь на земле, жизнь в России была прекрасной, цветущей и мирной», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM житель города Улан-Удэ Олег Данилов.

«Мы сегодня пришли на этот праздник всей семьей, с двумя детьми. Настроение — приподнятое. Самое главное, что это семейный праздник, когда существует преемственность поколений, когда мы о своих дедах рассказываем своим детям, которые никогда их не видели, а нам посчастливилось общаться с ними. Теперь мы передаем эту информацию нашим детям, мы рассказываем им об истории нашей страны, нашей Победы», — прокомментировала одна из участниц шествия в Улан-Удэ.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 9 мая, в столице Бурятии проходит множество мероприятий, связанных с Днем Победы. Это традиционный митинг, шествие «Бессмертного полка», «Трамвай Победы» и так далее.