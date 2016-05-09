Москва, 9 мая, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Красная площадь готова к Параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трибуны полностью заполнены ветеранами и их родственниками, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Вход на площадь осуществляется только по именным билетам. На торжестве присутствуют ветераны, политики, госслужащие и журналисты. В этом году в параде примут участие 10 тысяч человек, 100 боевых машин, 71 самолет и вертолет.

Напомним, всего в столице в честь Дня Победы пройдет около 600 мероприятий на 68 поощадках. Праздничный салют прогремит на 16 точках, также состоится 20 фейрверков.