Лондон, 9 мая, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики выслали из страны журналиста британской телерадиовещательной корпорации ВВС. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает на сайте ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Сообщается, что журналист ВВС Руперт Уингфилд Хейс был задержан на территории Северной Кореи и выслан из этой страны за репортаж ненадлежащего содержания.

После задержания журналиста допрашивали восемь часов. По итогам допроса он подписал заявление с извинениями.

Уточняется, что Хейс был одним из трех членов группы журналистов ВВС, которые были задержаны 6 мая, когда собирались покинуть КНДР. Вместе с Хейсом были задержаны оператор Мэтью Годдард, и продюсер Мария Бирн.

Напомним, 6 мая в КНДР открылся VII съезд Трудовой партии Кореи. Этот съезд стал первым за последние 36 лет.