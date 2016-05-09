Москва, 9 мая, 2016, 09:16 — ИА Регнум. До начала парада в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается менее часа. Пешие расчеты построены и готовы к параду, а трибуны на Красной площади постепенно заполняют гости праздника и ветераны, которых подвозят к месту на электрокарах. Свои места заняли и журналисты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM С Днем Победы

Площадь заполнена парадными расчетами, которые примут участие в проходе. В 2016 году среди них представлен и сводный женский расчет из курсанток из Военного университета и Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева.

Отметим, что текущее 9 мая обещает стать одним из самых жарких дней с начала 2016 года. Так, по прогнозам Гидрометцентра России, днем в столице ожидается до 25 градусов тепла.

Для того, чтобы участники парада выдержали длительное неподвижное стояние, обычно в расчета разбивают несколько ампул с аммиаком. Также такую ампулу выдают каждому присутствующему, которую участники держат в перчатках.