Южно-Сахалинск, 9 мая, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В столице Сахалина главные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, развернулись на площади Славы. Открыло их шествие «Бессмертного полка». Как заверяют организаторы, изначально в нем должны были принять участие не более 2,5 тысяч человек. По факту в «Бессмертном полку» в Южно-Сахалинске прошли более 4 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области День Победы отметили на Сахалине

«Сегодня самый великий праздник в нашей стране. Мы всегда должны помнить то, какой ценой досталась Победа. И то, что мы — россияне — победители. В этот день посчитал для себя важным и необходимым пройти по улицам города с портретом отца. Это Иван Тихонович Лавлинский, старший сержант, сражался за Родину в составе Первого Украинского фронта», — рассказал Владимир Лавлинский.

В колоне «Бессмертного полка» на Сахалине прошел и губернатор региона Олег Кожемяко.

«На портрете — мой дед Иван Тимофеевич Васьков. В 1943-ем его призвали на фронт с третьего курса института. Воевал на Дальнем Востоке, закончил войну лейтенантом. Впоследствии работал директором школы», — рассказала участница акции Наталья Сенько.

На площади Славы в честь Дня Победы состоялся праздничный парад. В нем приняли участие парадные расчёты Южно-Сахалинского гарнизона, которые под звуки оркестра прошли по площади. В параде приняло участие около тысячи человек. В едином строю — военные со штандартами фронтов и знамён Великой Отечественной, а также танкисты, мотострелки, артиллеристы, связисты, ракетчики, пограничники, сотрудники МЧС и кадеты. За ними проследовали образцы военной техники: бронетранспортеры, машины связи, системы залпового огня «Град» и «Ураган», артиллерийские системы «Рапира» и «Гиацинт». Замкнула парад техники колонна байкеров.

Затем на мемориале Славы состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Собравшиеся минутой молчания почтили память воинов, павших на полях сражений.