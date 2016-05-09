Благовещенск, 9 мая, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Жителей Амурской области сплотили торжественные мероприятия в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На праздничный парад пришли тысячи жителей и гостей Благовещенска, а завершил его пролёт авиагруппы. Шествие «Бессмертного полка» здесь окончилось ближе к обеду: потомки фронтовиков победным строем под песни военных лет пронесли фотографии своих предков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Амурской области Шествие «Бессмертного полка»

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Праздничный парад в Благовещенске начался с вынесения Государственного флага России и копии Знамени Победы. Принимал парад начальник ДВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов. Командовал парадом начальник Благовещенского гарнизона полковник Сергей Галушка.

Военнослужащие со штандартами десяти фронтов, принимавших участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, открыли историческую часть шествия. Здесь собрались ветераны боевых действий, кадеты, военнослужащие, представители правоохранительных органов, военно-патриотических клубов.

Торжественным маршем прошли свыше 1,7 тысячи человек, а завершил парад праздничный пролёт авиагруппы.

В полдень Благовещенск сплотился в шествии «Бессмертного полка», которое окончилось только после обеда. В центр города с портретами близких, погибших в годы Великой Отечественной войны и мирное время вышли тысячи человек.

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Председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов тоже принял участие в акции памяти. Портрет деда в руках нёс его сын.

«Меня сегодня не покидало чувство, что давно ушедшие от нас отцы, деды, прадеды идут плечом к плечу с нами в одном строю. Что мы вместе празднуем ту самую долгожданную Победу. Человек живёт столько, сколько живёт память о нём. Я чувствую, что мой дед сегодня со мной. В руках у моего сына — его портрет. Именно эта память поколения делает Россию крепкой и непобедимой», — заявил участник шествия «Бессмертного полка».

Акция памяти в Белогорске собрала 1,5 тысячи местных жителей. По центральной улице города пронесли фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, партизан, узников фашистских лагерей, блокадников, бойцов Сопротивления. С 2014 года количество шествующих возросло в пять раз.

Помимо Благовещенска и Белогорска колонны «Бессмертных полков» также прошли в Тынде и других населённых пунктах Амурской области.