Бишкек, 9 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В столице Киргизии в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит акция"Бессмертный полк».Участие в шествии, стартовавшем от «Южных ворот» Бишкека и движущемся к расположенной в центре города площади Победы, уже принимают не менее 16 тысяч человек, среди которых большинство составляет молодежь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Колонну возглавляют курсанты местного Суворовского училища, следом идут жители и гости столицы Киргизии, несущие в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны, поют песни военных лет и кричат «ура!».

Участвующие в шествии люди используют какклассическую «гвардейскую ленту», так и новый национальный аналог желто-красной расцветки (цвета флага Киргизии — Прим. ИА REGNUM ).

Отметим, что на протяжении всего маршрута «Бессмертного полка» стоят многочисленные группы граждан, которые также вливаются в ряды марширующих в колонне участников акции.

Охрану порядка на пути следования «Бессмертного полка» осуществляют несколько сотен милиционеров. Акция проходит без каких-либо эксцессов. Желающих принять участие в шествии не остановил даже проливной дождь.

Акция «Бессмертный полк» проходит также и в других городах Киргизской Республики.