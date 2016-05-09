Чита, 9 мая, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В Чите около 9 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», сообщил корреспонденту ИА REGNUM читинский координатор акции Алексей Немеров.

Оксана Напрейкина День Победы в Чите, 9 мая 2016 года

«Участники шествия прошли по центральной улице столицы Забайкалья, по улице Ленина до мемориала в парке Победы, где состоялся торжественный митинг», — отметил Алексей Немеров.

По его словам, количество участников акции увеличивается с каждым годом. Если в 2013 году участвовало только 200 человек, то в прошлом году портреты фронтовиков по улицам Читы пронесли уже 6 тысяч человек.

«Были ли среди участвующих представители органов власти, политики, мы не отслеживали. Для нас все участники равны», — отметил Алексей Немеров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкальского края, врио губернатора региона Наталья Жданова также приняла участие в акции «Бессмертный полк».

«Мой дед Василий Николаевич Гордеев — отец моего папы, он прошел дорогами войны от Москвы до Берлина. Был военным журналистом, передавал со страниц газеты все события Великой Отечественной войны, бывал на передовой. К сожалению, мой дедушка уже после Победы героически погиб в Берлине. Я посчитала нужным — пройти вместе с земляками в Бессмертном полку с портретом своего деда в память о нем и обо всех тех, кто не вернулся домой с фронтов и в благодарность всем ветеранам войны. Эта память всегда будет в наших сердцах. Участие в этой акции — волнительное, трогательное и трепетное. Вместе с памятью приходит чувство гордости за нашу страну, уверенности, что пока растет такое поколение россиян, которое помнит и чтит эту память, наша страна всегда будет непобедимой, великой, сильной державой в мире!», — сказала Наталья Жданова.

«Спасибо тем, кто все это организует! Не даёт молодёжи забыть величие той Победы, и важность каждой жизни! Пусть большинства уже и нет в живых, но пока мы помним, пока мы не забываем о тех, кто спас наше будущее, мы действительно Великая страна! Та страна, которой мы были при войне! Смотря на все это, невольно наворачиваются слёзы. Слёзы радости! Спасибо всем вам, кто помнит и ценит!», — написала на странице «Бессмертного полка в Чите» пользователь соцсети Анастасия Сазонова.

Несмотря на то, что Забайкалье находилось за семь тысяч километров от фронта, в глубоком тылу, уже в первые дни войны в военкоматы поступило свыше 35 тысяч заявлений добровольцев с просьбой направить их на фронт. Всего за время войны из Забайкалья ушло в Красную Армию 175 тысяч юношей и девушек, более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани.

С каждым годом живых свидетелей героических событий остается все меньше. Сегодня в крае проживает 598 ветеранов Великой Отечественной войны, около 100 инвалидов войны, 27 блокадников и 35 узников концлагерей, более 2,5 тысяч вдов и 5,2 тысячи тружеников тыла.