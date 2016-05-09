Великий Новгород, 9 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы сегодня, 9 мая, в Великом Новгороде начались со спуска на воду реки Волхов венка в память о погибших в годы Великой Отечественной войны моряках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, эта памятная акция проводится уже 40 лет.

ИА REGNUM С Днем Победы

Торжественное построение военнослужащих и правоохранительных органов на площади Победы-Софийской, которое начнётся в 11:00, будет сопровождаться выносом копии Знамени Победы. Также на площади развернут 200-метровую копию Знамени.

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Великом Новгороде отдельным шествием: колонны участников начнут формироваться в 14:30 и стартуют в 15:00. С портретами своих родных, погибших в годы Великой Отечественной войны, готовы пройти тысячи новгородцев.

На протяжении всего дня в Кремлёвском парке будут работать интерактивные площадки. С 11:30 и до 13:00 на центральной площади выступят творческие коллективы, а с 19:00 до 22:00 концертная программа пройдёт у Монумента Победы на Софийской набережной — с солдатской кашей и песнями военных лет. Празднование Дня Победы завершится салютом — он начнётся в 22:00 над акваторией Волхова в районе Софийской набережной.