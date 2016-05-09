Москва, 9 мая, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В Москве пройдет парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году он станет короче, чем юбилейный 70-й, но на празднике представят новинку авиационной техники и женский расчет из курсанток двух военных ВУЗов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.По сравнению с юбилейным парадом 2015 года, на Красной площади можно будет увидеть меньше военной техники и расчетов. Так, например, на второй части празднества, во время проезда боевой техники, нельзя будет увидеть тяжелую БМП Т-15 на базе платформы «Армата», зато завершающая, «авиационная» часть парада начнется с демонстрации новинки — военно-транспортного Ил-76МД-90А.

ИА REGNUM Бронетранспортер на базе гусеничной платформы «Курганец-25». Вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом

ИА REGNUM Бронетранспортер на базе гусеничной платформы «Курганец-25». Вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом

Сюрпризом парада также станет появление ЗРК С-400 «Триумф», так как до 7 мая было заявлено, что в «технической» части парада задействуют лишь ЗРК С-300. Завершится парад пролетом четверки штурмовиков Су-25 «Грач», которые изобразят в небе флаг России.

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