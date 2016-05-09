Тбилиси, 9 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что грузинское общество и руководство страны твердо движутся «к интеграции в европейскую семью». Грузинский президент выразил уверенность, что его страна станет членом Европейского Союза. Такое заявление Маргвелашвили сделал накануне, 8 мая, выступая с речью в опере, где состоялся гала-концерт в честь Дней Европы в Грузии, сообщают «РИА Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Маргвелашвили заявил, что Грузия должна построить общество с идентичными европейским ценностями, основанное на идеалах свободы.

«Наше общество и политическое руководство ясными и твердыми шагами движутся к европейской семье. Об этом говорят наши соглашения, политические процессы и подтверждением этого будут выборы по европейским стандартам, которые состоятся осенью», — сказал президент Грузии.

Маргвелашвили верит, что в будущем будет ещё много побед на пути евроинтеграции. «Грузия станет членом Европейского Союза, я в этом уверен», — добавил глава государства.