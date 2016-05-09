В День Победы в столице Камчатки пронесли Знамя Победы из тысячи лоскутов
Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. На Камчатке уже завершены все торжественные мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. Ранее в Петропавловске-Камчатском прошел военный парад, в котором приняли участие военнослужащие, представляющие все рода войск, существующие на Камчатке, подразделения МЧС, а также курсанты КГТУ. Вслед за строем по площади прошли более 20 единиц техники: зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», береговые ракетные комплексами «Рубеж» и «Редут», различные боевые орудия и бронемашины.
Продолжило торжественные мероприятия шествие «Бессмертного полка», его возглавили представители различных национальных диаспор, проживающих на Камчатке. Они несли «Знамя Победы», сшитое из множества лоскутов, оформленных руками камчатцев. Всего же в праздновании Дня Победы в краевом центре приняли участие порядка 15 тысяч человек.
Кроме того, 9 мая в историческом центре города организована выставка автомобилей, принявших участие в акции «Спасибо деду за Победу!», на сценических площадках выступают лучшие коллективы полуострова, работают полевые кухни. Завершится празднования фейерверком в 22:00 по местному времени.