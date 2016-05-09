Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. На Камчатке уже завершены все торжественные мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. Ранее в Петропавловске-Камчатском прошел военный парад, в котором приняли участие военнослужащие, представляющие все рода войск, существующие на Камчатке, подразделения МЧС, а также курсанты КГТУ. Вслед за строем по площади прошли более 20 единиц техники: зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», береговые ракетные комплексами «Рубеж» и «Редут», различные боевые орудия и бронемашины.

оргкомитет «Бессмертного полка» «Бессмертный полк» на Камчатке

Продолжило торжественные мероприятия шествие «Бессмертного полка», его возглавили представители различных национальных диаспор, проживающих на Камчатке. Они несли «Знамя Победы», сшитое из множества лоскутов, оформленных руками камчатцев. Всего же в праздновании Дня Победы в краевом центре приняли участие порядка 15 тысяч человек.

Кроме того, 9 мая в историческом центре города организована выставка автомобилей, принявших участие в акции «Спасибо деду за Победу!», на сценических площадках выступают лучшие коллективы полуострова, работают полевые кухни. Завершится празднования фейерверком в 22:00 по местному времени.