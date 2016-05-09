Анадырь, 9 мая, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Портреты родственников, которые участвовали в боях Великой Отечественной войны или ковали Победы в тылу, пронесли сегодня и участники «Бессмертного полка» в столице Чукотки. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор акции в регионе Ольга Расторгуева, в ней принимают участие 500 человек.

Оргкомитет акции «Бессмертный полк» на Чукотке

«У нас маленький город. 500 человек для нас много. Полк пройдет по центральной улице примерно за 15−20 минут. Мы все являемся детьми, внуками и правнуками ветеранов Великой Отечественной войны. Так или иначе, война затронула каждую семью советского народа. «Бессмертный полк» Чукотки объединил людей всех возрастов, социальных групп и политических убеждений. Наша главная задача — увековечить личную память о поколении, принёсшем Великую Победу», — сказала собеседник агентства.

Общероссийская инициатива «Бессмертный полк» существует с 9 мая 2012 года. Тогда в Томске более 6 тысяч горожан пронесли портреты солдат Великой Отечественной войны по улицам города к Вечному огню.