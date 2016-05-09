Магаданская область, 9 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Примерно 2 км займет в Магадане путь «Бессмертного полка», в котором в городе принимают участие более 500 человек, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор акции в регионе Светлана Кузнецова.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

По ее словам, точное количество участников будет известно к концу акции. «Город у нас не большой. В прошлом году было 500 человек. В этом году ожидаем чуть больше — возможно, 700 участников, так как много людей еще подходили во время подготовки акции, просили помочь со штандартами. Мы всем оказали помощь», — уточнила собеседник агентства.

Она отметила, что «Бессмертный полк» прошествует по центральной улице Магадана. После начала движения, по традиции, к акции будут присоединяться жители улиц и ученики школ, мимо которых и идет акция. Полк будет двигаться по главной улице города от площади Комсомольской до площади Магаданской, где состоится праздничный концерт. «Акция идет по улицам и собирает участников. Все закончится чествованием ветеранов войны», — добавила Светлана Кузнецова.

Отметим, что Магаданская область находилась далеко от линии фронта, однако колымчане тоже внесли свой вклад в Победу. В государственную казну от Дальстроя в годы войны поступило около 300 тонн драгоценного металла, 12 тысяч тонн олова. Северяне приняли самое активное участие в создании фонда обороны. Их добровольный взнос составил полмиллиарда рублей. На средства колымчан были построены танковые колонны, самолеты, торпедные катера.