СМИ: Боевики напали на КПП в Грозном, есть жертвы
Грозный, 9 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Двое вооруженных боевиков напали на контрольно-пропускной пункт в Грозном (Чечня) Об этом сегодня, 9 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.
sntat.ru
Террорист
Сообщается, что нападение было совершено в 6:30 мск. Один из боевиков успел подорвать себя, в результате чего погиб один сотрудник полиции, прикомандированный из Башкирии. Второй нападавший был ликвидирован правоохранителями.
Официального подтверждения этой информации пока нет.