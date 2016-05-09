Грозный, 9 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Двое вооруженных боевиков напали на контрольно-пропускной пункт в Грозном (Чечня) Об этом сегодня, 9 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

sntat.ru Террорист

Сообщается, что нападение было совершено в 6:30 мск. Один из боевиков успел подорвать себя, в результате чего погиб один сотрудник полиции, прикомандированный из Башкирии. Второй нападавший был ликвидирован правоохранителями.

Официального подтверждения этой информации пока нет.