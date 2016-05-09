Иркутск, 9 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, Иркутск отмечает 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, традиционно День Победы начался с праздничного шествия с участием ветеранов, молодежи, войск Иркутского гарнизона.

Амгалан Базархандаев День Победы в Иркутске, 9 мая 2016 года

Колонны прошли от танка «Иркутский комсомолец» по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора и до мемориала «Вечный огонь». Вместе с ветеранами и молодежью в шествии принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области и Думы города Иркутска.

Далее участники шествия собрались на митинг у мемориала «Вечный огонь», чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

«71 год прошел с того светлого, майского дня, когда отгремели последние залпы войны. Но этот священный праздник навсегда вписан в героическую летопись нашей страны как символ мужества, стойкости, воинской славы и доблести. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Сибиряки по праву гордятся своим вкладом в Победу! Более 200 тысяч наших земляков доблестно и бесстрашно воевали на всех фронтах Великой Отечественной: под Москвой и Сталинградом, на Дону и Волге, освобождали от фашистов Украину, Белоруссию и всю Восточную Европу. Также самоотверженно, под девизом «Все для фронта! Все для Победы!» работал в тылу каждый житель Иркутской области. Дорогие ветераны! Вы отстояли наше право на жизнь. И сегодня наш долг — окружить вас вниманием и заботой, передать по наследству память о великой Победе», — подчеркнул губернатор, обращаясь к ветеранам гостям и жителям города.

«Линия фронта не проходила через Иркутск. Но она прошла через сердце каждого иркутянина в годы войны, — сказал мэр Иркутска. — Тысячи наших земляков ушли на фронт, и многие из них не вернулись. И сегодня, в этот светлый день, мы чтим память погибших и клянемся, что будем свято чтить традиции наших земляков-победителей, — подчеркнул Дмитрий Бердников. — Желаю ветеранам крепкого здоровья, оставаться в строю еще долгие годы. Мы вас любим, чтим ваш подвиг! Спасибо вам за щедрый подарок — нашу жизнь и свободу!».

На площади имени Кирова прошло торжественное шествие войск Иркутского гарнизона и показательные выступления сотрудников силовых структур, а завершили его участники акции «Бессмертный полк». По данным областных властей, в нем приняли участие более 40 тыс. участников «Бессмертного полка». Он торжественным маршем проходит по улицам Иркутска уже три года подряд. В 2014 году участников акции было около трех тысяч. В 2015 году в 70-ю годовщину Великой Победы с портретами своих родных и близких вышли более 21 тысячи жителей областного центра и гостей города. Сегодня многочисленные колонны «Бессмертного полка» прошли по улицам Бодайбо, Тулуна, Ангарска, Братска, Железногорска-Илимского, Зимы, Саянска, Свирска, Тайшета, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Заларинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Мамско-Чуйского, Слюдянского, Тулунского, Нукутского, Боханского, Осинского, Усольского районов и в других муниципальных образований.

Отметим, что в годы войны более 200 тысяч жителей Иркутской области ушли на фронт, из них 79 тысяч не вернулись назад. В настоящее время в области проживает 1070 ветеранов Великой Отечественной войны, более 220 инвалидов войны, 190 блокадников Ленинграда, 380 узников концлагерей, 17 тысяч тружеников тыла.