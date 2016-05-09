Барнаул, 9 мая, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Участниками «Бессмертного полка» в Барнауле 9 мая стали около 50 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в полиции. Всего же в Алтайском крае по всех населенным пунктам, где прошло шествие в строй «Бессмертного полка» встали около 110 тыс. человек, уточнили в Департаменте информационной политики администрации края.

Светлана Шаповалова Ветераны наблюдают за шествием

Отметим, что в этом году координаторы шествия учли пожелания участников акции и сделали в Барнауле две колонны, которые прошли динамично и не ждали долго своей очереди.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, колонны двигались по главному проспекту города к площади Советов. Участникам помогали порядка 150 волонтеров, которые прошли обучение по первоначальной медицинской подготовке.

Добавим, что ранее руководитель регионального штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Алтайском крае Екатерина Четошникова прогнозировала, чтоучастников шествия будет порядка 30 тыс. жителей Барнаула.

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