Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Отцы, матери, бабушки, дедушки, дяди, тети, дети — портреты своих родственников, которые ковали Победу, пронесли в рамках акции «Бессмертный полк» в столице Камчатки более 1 тысячи местных жителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Камчатского края Более 1 тысячи жителей Камчатки приняли участие в акции «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» начал свое шествие в 14.00 по сметному времени (05.00 мск) в центре Петропавловска-Камчатского, где не так давно завершился военный парад в честь Дня Победы.

«В нашем полку сегодня более 1 тысячи человек, некоторые люди несут сразу по два портрета. Также люди присоединяются по мере движения основной колонны. В прошлом году, когда было 70-летие Победы, людей, конечно, было больше — около 3 тысяч. В этом году мы рассчитывали на примерно столько же участников. Окончательное количество будет известно позже. Но уже можем сказать, что примерно 1,5 тысячи участников есть», — отметили в оргкомитете.

«Бессмертный полк» прошел по центральной улице Петропавловска до главной площади. Люди, которые несут портреты своих родственников, говорят, что эта акция важна прежде всего для них самих — это память о близких людях, которые воевали, трудились в тылу, побывали в концлагерях.

«Война оставила след в каждой семье. Этот полк должен жить в нашей памяти. Мы не должны забывать этих людей — людей, которые боролись за мир. Поэтому мы сегодня здесь. Это наша память», — подчеркнула одна из участниц акции Оксана Бередько.

За годы Великой Отечественной войны в армию с Камчатки были призваны 23 292 жителя. С фронта не вернулись 2 243 человека.

Те, кто оставался на полуострове, помогали фронту чем могли. По данным архивов, в 1943 году на личные сбережения трудящихся была построена и отправлена на фронт танковая колонна «Камчатский рыбак». Жители региона сдали на постройку этих танков 39 миллионов рублей наличными и 40 миллионов рублей облигациями госзайма. На эскадрилью самолетов «Камчатка — фронту» к 10 мая 1944 года местные жители собрали еще 8,5 миллиона рублей. За годы Великой Отечественной войны рыбная промышленность полуострова дала стране более 7 миллионов центнеров рыбы.

Впервые акция «Бессмертный полк» была организована в Томске 9 мая 2012 года. С каждой последующей годовщиной Дня Победы она приобретала всё большую популярность. Сегодня акцию поддерживают более 500 городов в России и еще 40 странах по всему миру.