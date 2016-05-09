Анадырь, 9 мая, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Выставки, концерты, каша из полевых кухонь — Чукотка отмечает День Победы. Торжественные мероприятия здесь начались в 15.00 по местному времени (06.00 мск) с шествия «Бессмертного полка», в котором принялия участие нескольких тысяч местных жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

оргкомитет «Бессмертного полка» В Анадыре День Победы открыл «Бессмертный полк»

В столице округа состоялся торжественный митинг, выступление почётных гостей праздника, возложение цветов к памятнику Победы, Минута молчания и прохождение парадным маршем воинских частей и силовых структур по центральной площади города. В параде приняли участие военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району, сотрудники полиции, судебные приставы и сводная колонна зарничников образовательных учреждений Анадыря. Знаменную группу и Почетный караул сформировали военнослужащие в/ч 51 470. Каждый год 9 мая главный парад Чукотки открывается под красным боевым знаменем Кенигсбергского полка.

В годы войны этим знаменем был награжден 33 мотострелковый полк за освобождение Кенигсберга. В 1946 году этот погранотряд в полном составе был переброшен на Чукотку охранять северо-восточные рубежи страны.

После официальной части для местных жителей организовали народные гуляния.