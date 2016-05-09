Вашингтон, 9 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Передача американского телеканала CBS о допинге в российском спорте оказалась очередной пустышкой. Сюжет, показанный в программе «60 минут» на канале CBS 8 мая не содержит в себе каких-либо доказательств об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи.

superkarate.ru Допинг

В материале показано интервью бывшего сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова и его супруги — легкоатлетки Юлии Степановой.

Степанов голословно заявляет, что четверо российских спортсменов, выигравших золотые медали на Олимпиаде в Сочи использовали запрещенные стероиды. Он утверждает, что у бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова якобы есть некий список, в котором собраны все российские спортсмены, употреблявшие допинг на Олимпиаде-2014. Также Степанов утверждает, что факты применения допинга российскими спортсменами помогают скрывать российские спецслужбы.

Ничего более убедительного Степанов не сказал.

Журналисты CBS сообщили, что им не удалось связаться с Родченковым и получить от него комментарии. Других веских доказательств у телеканала не было.