Магадан, 9 мая, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Магаданская область начала отмечать День Победы с «Вахты памяти» в сквере Победы в столице региона. Также утром в городе состоялась легкоатлетическая эстафета, а на аллее Памяти прошла церемония возложения цветов, в которой приняли участие и колымские ветераны Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая.

Затем они прошли по улице Ленина до сквера Победы, где состоялся митинг, после которого перед ветеранами в парадном строю пройдут военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, таможни, МЧС, ветеранские общественные организации, казаки.

Народные гуляния в честь Дня Победы пройдут в нескольких районах Магадана. Людей ждут развлекательные программы, полевые кухни. Состоится и традиционная встреча представителей разных поколений с ветеранами Великой Отечественной войны. Завершится празднование показом тематического фильма в уличном кинотеатре на Соборной площади и праздничным салютом.

Тем временем в Магадане активно обсуждается необходимость установки постоянно действующего «Вечного огня». Тот, что установили перед праздником — временный, и будет действовать всего два дня. По данным опроса на MagadanMedia, за то, чтобы в городе на постоянной основе был установлен Вечный огонь, проголосовало 56% местного населения.

В настоящее время в Магаданской области проживают 315 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов умерших (погибших) участников войны