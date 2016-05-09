Братск, Иркутская область, 9 мая, 2016, 07:36 — ИА Регнум. В Центральном округе Братска проходит торжественное шествие от главной площади к Мемориалу Славы, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в шествии принимают участие ветераны войны и труда, руководство и сотрудники городской администрации, депутаты разных уровней, работники ведущих предприятий города, представители образования, здравоохранения, социальной сферы, политических партий и общественных организаций.

Пресс-служба администрации горда Братска День Победы в Братске, Иркутская область, 9 мая 2016 года

В рамках шествия проходит традиционная акция «Бессмертный полк», использована военная техника. На главной сцене праздника прошло театрализованное представление, посвященное основным этапам войны.

«Это праздник со слезами на глазах, и природа сегодня плачет вместе с нами, — сказал мэр города Сергей Серебренников, указывая на ненастную дождливую погоду, которая сегодня установилась в Братске. — Мы — народ победителей. И сегодня это видно по тому, как наша страна борется с терроризмом на Ближнем Востоке. 9 мая вся Россия выйдет на главные площади и продемонстрирует свою сплоченность и единство».

Отметим, что в 1941 году население Братского района составляло 28 тыс. человек, в том числе 14 тыс. мужчин. За годы войны из Братска ушли на фронт 6 517 человек, из них погибли и пропали без вести более 2,5 тыс. человек.