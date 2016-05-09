Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Камчатка начала праздновать День Победы. С самого утра 9 мая в центре Петропавловска-Камчатского, как передает корреспондент ИА REGNUM, все желающие могли посетить выставку автомашин — победителей конкурса «Спасибо деду за Победу!». В 12.00 по местному времени (03.00 мск) в столице Камчатки начался парад войск Петропавловского гарнизона.

Пресс-служба правительства Камчатского края Парад Победы на Камчатке

Сегодня на Камчатке прошел очередной циклон, который принес сильный ветер, а синоптики обещают еще и дождь, но плохой прогноз погоды не помешал нескольким сотням местных жителей собраться в центре, чтобы посмотреть парад. В нем участвуют около 1 тысячи военнослужащих и более 20 единиц техники — береговые ракетные комплексами «Рубеж» и «Редут», различные боевые орудия и бронемашины.

Кроме того, во время парада жителям Камчатки впервые показали ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», который поступил на Камчатку только в прошлом году. Он прикрывает небо над Камчаткой, в том числе над Вилючинском, где расположена база атомных подводных лодок, которая в квалификации НАТО обозначена как «Осиное гнездо».

Весь день 9 мая будет организована работа полевых кухонь, на сценических площадках выступят творческие коллективы. Также состоится легкоатлетический пробег «Эстафета Мира». Вечером на главной площади Петропавловска пройдет концерт, который завершится праздничным салютом.

С Камчатки на фронт ушли почти 24 тысячи человек, более 2-х тысяч из них отдали свою жизнь за свободу Родины.

Сейчас в регионе проживает 917 ветеранов Великой Отечественной войны. Это 68 непосредственных участников боевых действий, 6 инвалидов войны, 39 жителя блокадного Ленинграда, 48 узников фашистских концлагерей, 533 участника трудового фронта, 220 вдов участников Великой Отечественной войны.