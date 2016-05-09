Хабаровск, 9 мая, 2016, 06:49 — ИА Регнум. Хабаровский край отмечает 71-ю годовщину со Дня Великой Победы: в столице Дальнего Востоке уже завершился парад войск, по площади Ленина проследовала колонна техники, парад подытожил сводный духовой оркестр Хабаровского гарнизона. В 130 населённых пунктах региона на улицы с портретами своих родственников вышли десятки тысяч человек — они приняли участие в шествии «Бессмертного полка». По данным краевых властей, только лишь в Хабаровске эта акция памяти собрала более 50 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

правительство Хабаровского края Парад в Хабаровске

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В Хабаровске парад проходил под командованием заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерала-лейтенанта Владимира Цилько. Принимал парад командующий войсками ВВО генерал-полковник Сергей Суровкин, он и обратился с трибуны к собравшимся.

«Товарищи солдаты и сержанты, офицеры, ветераны, гости парада, поздравляю вас с 71-й годовщиной со Дня Великой Победы. Сегодня мы вновь вспоминаем павших и живых воинов, всех тех, кто доблестно противостоял фашистским захватчикам. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Значительный вклад в нее внесли дальневосточники. Этот подвиг навсегда останется в памяти. Низкий поклон ветеранам», — отметил Сергей Суровкий.

Центральная площадь города собрала в торжественном марше свыше 1,6 тысячи военнослужащих, по ней проследовала механизированная колонна из 87 единиц техники. Возглавил её легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Завершил парад сводный военный духовой оркестр Хабаровского гарнизона.

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Кроме того, в 130 населённых пунктах состоялось шествие «Бессмертного полка». Самая большая колонна — в правительстве Хабаровского края заявили о 50 тысячах человек — собралась непосредственно в дальневосточной столице. К жителям региона присоединились гости из Австралии, Китая и США.

Колонну возглавил губернатор субъекта Вячеслав Шпорт, который шёл с фотографией своего дяди, одного из самых известных ветеранов в Комсомольске-на-Амуре Ивана Романовича Сердюкова. В возрасте 19 лет его определили в разведывательный отряд Сталинской дивизии, Иван Романович прошёл всю войну, был неоднократно ранен, но боевой путь закончил в Берлине.

«Для меня и для всей нашей семьи Иван Романович всегда был непререкаемым авторитетом. Он прошел тяжелейшими дорогами войны и всегда находился как разведчик в первых рядах. К сожалению, сегодня его уже нет с нами. Моё участие в акции «Бессмертный полк» — это одна из возможностей ещё раз отдать дань памяти Ивану Романовичу. Я убеждён, что каждый обязательно должен знать историю своей семьи, гордиться своими родными. Только тогда мы сохраним память о победителях», — подчеркнул глава региона.