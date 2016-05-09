Пхеньян, 9 мая, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Ядерная программа Корейской Народно-Демократической Республики продолжит свое развитие. Соответствующее решение было принято решением VII Съезда Трудовой партии страны, сообщает RT 9 мая со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ru.freepik.com Ядерное оружие

Делегаты съезда приняли решение о дальнейшем развитии ядерной программы в качестве силы ядерного сдерживания, причем наращивать свой потенциал в Северной Корее намерены как качественно, так и количественно.

Первые лица КНДР неоднократно заявляли о том, что ведущиеся в стране испытания ядерного оружия ведутся в ответ на агрессивные действия США и Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении прекратить ядерную гонку и следовать принципам нераспространения ядерного оружия в случае, если США и Южная Корея прекратят проводить совместные учения у берегов страны. В прочем, и в этом случае, подчеркнул Ким, страна оставляет за собой право ответить на угрозу её суверенитету.

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