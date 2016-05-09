Улан-Удэ, 9 мая, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в Улан-Удэ проходит множество мероприятий, связанных с Днем Победы. Помимо традиционных митинга и «Бессмертного полка» по городу на трамвайном маршруте №1 курсирует «Трамвай Победы».

ulan-ude-eg.ru Трамвай Победы в Улан-Удэ

В празднично украшенном трамвае артисты исполняют песни военных лет, ведут викторины и раздают георгиевские ленточки. Всем ветеранам дарят живые цветы. Такяа акция проходит в городе уже третий год подряд и пользуется большой популярностью у местных жителей и гостей бурятской столицы.

Также запланированы акции «Солдатская каша» и выставка образцовой военной техники на Мемориале Победы.

Кроме того, сегодня же в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ запустят артиллерийский салют и фейерверки. Праздничный салют начнется в 22:00. Одновременно с салютом пройдет запуск фейерверков в парках им. Орешкова и «Юбилейный». В 22:30 красочное действо пройдет на площадке КДЦ «Рассвет».