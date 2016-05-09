Приморье празднует 9 Мая: «Да здравствует наш народ-победитель. Ура!»
Владивосток, 9 мая, 2016, 05:53 — ИА Регнум. На территории всего Приморья сегодня, 9 мая, проходят торжественные мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К этой минуте во Владивостоке уже завершился парад: по главной улице города промаршировали 1,5 тысячи военнослужащих, прошла колонна военной техники. После этого началось шествие «Бессмертного полка» — в этом году было заявлено о 50 тысячах людей, которые по всему краю почтили память героических предков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Традиционно парад Победы во Владивостоке развернулся на главной площади города. Почётные места у памятника Борцам за власть Советов заняли ветераны, которые приехали сюда со всего края. Здесь же собрались представители ветеранских организаций, общественности, краевой и городских властей, командование ТОФ.
С приветственным словом к собравшимся, а это тысячи приморцев, которые пришли на празднование Великой Победы целыми семьями, обратился губернатор субъекта Владимир Миклушевский.
«Сегодня мы отмечаем священный праздник для всего нашего народа. В мае 1945 года поставлена победная точка в Великой Отечественной войне — самой тяжелой и разрушительной в истории человечества. Ценой десятков миллионов жизней нам досталась Победа. Дорогие ветераны, для каждого из нас огромная честь находиться рядом с вами. Вы отстояли страну, победили в битве за будущее всего человечества. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира, тепла и заботы родных и близких. С днём Великой Победы. Ура!» — поздравил глава Приморья.
Торжественный парад Победы начался с объезда войск командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцом.
«Сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. В каждой семье чтят их преданность отчизне. Неразрывная часть поколений, наше огромное национальное богатство: в нём сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. В этот Великий день в вашу честь цветы, салюты, мощь парадных расчетов. Но главное — мы отдаём вам тепло наших сердец. Вы восстановили страну, работали на общее благо, умели дружить, радоваться жизни и завещали нам держать эту высоту. Высоту созидания единства и любви к Родине. Да здравствует наша Великая Родина. Да здравствует наш народ-победитель. Ура, товарищи», — обратился Сергей Авакянц.
В параде приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, механизированную колонну боевой техники представили 49 единиц боевой техники, из которых девять — советские бронетранспортёры.
Мощную точку в параде поставило шествие «Бессмертного полка». Организаторы отметили, что в этом году полк превратился в целый батальон или даже армию. Было заявлено об участии в акции памяти порядка 50 тысяч человек по всему Приморскому краю. Многие люди несли портреты сразу нескольких героев своей семьи.
Среди тех, кто сегодня прошел в колонне «Бессмертного полка», внучка героя Наталья Калитина. Вместе с мужем и дочерью она прошествовала с портретом дедушки Георгия Лазаревича Дорошина.
«Мой дедушка воевал на западном фронте в составе танковых войск, был ранен, но дошел до Берлина. День Победы — это, прежде всего, национальная гордость, подвиг русского народа. Мы благодарны нашим отцам и дедам, что они завоевали Победу в этой тяжелой войне. Мы участвуем в шествии уже во второй раз и всегда у меня слезы на глазах от осознания того, какой ценой досталась эта победа», — рассказала Наталья Калитина.