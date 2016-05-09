Владивосток, 9 мая, 2016, 05:53 — ИА Регнум. На территории всего Приморья сегодня, 9 мая, проходят торжественные мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К этой минуте во Владивостоке уже завершился парад: по главной улице города промаршировали 1,5 тысячи военнослужащих, прошла колонна военной техники. После этого началось шествие «Бессмертного полка» — в этом году было заявлено о 50 тысячах людей, которые по всему краю почтили память героических предков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шествие «Бессмертного полка» во Владивостоке

Традиционно парад Победы во Владивостоке развернулся на главной площади города. Почётные места у памятника Борцам за власть Советов заняли ветераны, которые приехали сюда со всего края. Здесь же собрались представители ветеранских организаций, общественности, краевой и городских властей, командование ТОФ.

С приветственным словом к собравшимся, а это тысячи приморцев, которые пришли на празднование Великой Победы целыми семьями, обратился губернатор субъекта Владимир Миклушевский.

«Сегодня мы отмечаем священный праздник для всего нашего народа. В мае 1945 года поставлена победная точка в Великой Отечественной войне — самой тяжелой и разрушительной в истории человечества. Ценой десятков миллионов жизней нам досталась Победа. Дорогие ветераны, для каждого из нас огромная честь находиться рядом с вами. Вы отстояли страну, победили в битве за будущее всего человечества. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира, тепла и заботы родных и близких. С днём Великой Победы. Ура!» — поздравил глава Приморья.

Торжественный парад Победы начался с объезда войск командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцом.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. В каждой семье чтят их преданность отчизне. Неразрывная часть поколений, наше огромное национальное богатство: в нём сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. В этот Великий день в вашу честь цветы, салюты, мощь парадных расчетов. Но главное — мы отдаём вам тепло наших сердец. Вы восстановили страну, работали на общее благо, умели дружить, радоваться жизни и завещали нам держать эту высоту. Высоту созидания единства и любви к Родине. Да здравствует наша Великая Родина. Да здравствует наш народ-победитель. Ура, товарищи», — обратился Сергей Авакянц.

В параде приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, механизированную колонну боевой техники представили 49 единиц боевой техники, из которых девять — советские бронетранспортёры.

Мощную точку в параде поставило шествие «Бессмертного полка». Организаторы отметили, что в этом году полк превратился в целый батальон или даже армию. Было заявлено об участии в акции памяти порядка 50 тысяч человек по всему Приморскому краю. Многие люди несли портреты сразу нескольких героев своей семьи.

Среди тех, кто сегодня прошел в колонне «Бессмертного полка», внучка героя Наталья Калитина. Вместе с мужем и дочерью она прошествовала с портретом дедушки Георгия Лазаревича Дорошина.

«Мой дедушка воевал на западном фронте в составе танковых войск, был ранен, но дошел до Берлина. День Победы — это, прежде всего, национальная гордость, подвиг русского народа. Мы благодарны нашим отцам и дедам, что они завоевали Победу в этой тяжелой войне. Мы участвуем в шествии уже во второй раз и всегда у меня слезы на глазах от осознания того, какой ценой досталась эта победа», — рассказала Наталья Калитина.