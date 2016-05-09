Кызыл, 9 мая, 2016, 04:28 — ИА Регнум. В Кызыле 8 мая на площади им. Салчака Тока на улице Тувинских добровольцев состоялся шестичасовой благотворительный марафон «Помним! Гордимся!» по сбору денежных средств на строительство памятника тувинским добровольцам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тувинского правительства, строительство этого памятника было задумано еще в 1944 году, когда был подписан документ «Об увековечении памяти офицеров, сержантов и рядовых добровольческого эскадрона ТНР, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

tuvapravda.ru Тувинские добровольцы в Великой Отечественной войне

Фонд по увековечению памяти тувинских добровольцев был создан в конце 2015 года. Акция по сбору средств на возведение памятника стартовала 19 марта этого года.

«Я горжусь тем, что являюсь потомком народа-победителя, — сказал, выступая перед участниками марафона глава региона Шолбан Кара-оол. — Казалось бы, от Тувы до войны было так далеко, но мы должны передать будущим поколениям исторический факт — именно Тува явилась первым иностранным государством, которое в той войне официально поддержало советский народ. Когда фашистские войска вероломно напали на СССР, именно в этот день, 22 июня 1941 года, наш Малый Хурал Тувинской народной республики заседал, и, услышав о нападении фашистской Германии, принял Декларацию, где было однозначно написано о том, что Тува со своей армией, вместе с партией, со своим народом будет участвовать в войне с фашистской Германией, поддерживая советский народ».

«Эта декларация хранится сегодня у нас в архивах, — продолжил Кара-олл. — Историки подтверждают, что этот документ был принят до исторического заявления премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Я горжусь тем, что наши отцы и деды не задумываясь, встали вместе с советским народом на сторону правды. И впоследствии эта бескорыстность вполне логично привела к тому, что в 1944 году Тувинская народная республика вошла в состав семьи российских народов. Наши предки были людьми мудрыми, смелыми и отзывчивыми на боль. Я горжусь тем, что из Тувы в первые же часы войны очень многие записались добровольцами. Вся республика начала жить девизом «Все для фронта, все для победы!». Возможность выступить в составе Советской Армии нашим землякам дали только в 43-м году. Это первые танкисты, которые ушли на войну прямо из здания нынешней филармонии. 1 сентября отправились первые 203 человека кавалерийского эскадрона. Фашисты потом их назовут «черная смерть». Они их очень боялись, из-за их бесстрашия и смелости. Я на всю жизнь запомню свою дружбу с Верой Чульдумовной Байлак. Жалко, что она не сможет увидеть тот памятник, который мы сейчас собираемся вместе построить. В год 70-летия Победы мы с вами приняли решение объявить 1 сентября днем исторической памяти и чести тувинских добровольцев. Мы обязаны оставить эту память для наших детей. Ведь правду говорят о том, что если мы будем помнить, то они будут живы. Считаю, что смерти нет, если будет вместе с нами память о них, об их подвиге, смелости».

«Наши деды были победителями, потому что они были вместе, независимо от национальности, вероисповедания. Вместе они смогли побороть эту чуму — фашизм и нацизм. Мы с вами сегодня слышим, как пытаются переиначить историю, но это невозможно и недопустимо», — добавил глава республики.

Отметим, что Тува до 1944 года была самостоятельным государством, образованном в 1921 году на землях Урянхайского края Енисейской губернии, которое граничило с Монголией, а также сибирскими регионами СССР. Это государство не признавалось Китаем и многими странами мира, которые считали Туву частью Китая; в то же время ТНР было признано СССР и Монголией. 22 июня 1941 году власти ТНР приняли декларацию о вступлении в войну на стороне СССР, а 25 июня объявили войну Германии.