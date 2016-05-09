Горно-Алтайск, 9 мая, 2016, 04:09 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске сегодня, 9 мая, пройдет множество праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Начало празднику даст ставший уже традиционным легкоатлетический забег, а затем часов от здания бывшей «Автоколонны 1931» начнет свое движение колонна «Бессмертного полка».

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

В 10:00 районе «Парка Победы» пройдет торжественный парад, сразу после окончания которого начнется митинг. В 11:30 в березовой роще мемориального комплекса начнет работать полевая кухня и выставки школьных музеев, военно-патриотических клубов, а также пройдет праздничный концерт «Салют Победе!».

Завершатся празднования на центральной площади города концертом и фейерверком.

Кроме того, акция акция «Бессмертный полк» пройдет во всех райцентрах. В Онгудайском районе накануне праздника прошли встречи с тружениками тыла, «трудовые десанты» школьников, спортивные и культурные мероприятия, в том числе фестиваль-конкурс героико-патриотической песни среди трудовых коллективов, смотр песни и строя среди школьников, различные турниры.

В Шебалино помимо спортивных и праздничных мероприятий сегодня запланирован салют в честь Дня Победы.

В Чемальском краеведческом музее весь май будет проходить районный конкурс детских рисунков. 9 мая пройдет митинг и концертная программа.

Насыщенная программа мероприятий ожидается в Майминском районе, День Победы будут отмечать в каждом населенном пункте муниципалитета. Пройдут концерты, митинги, праздничный «Огонек» для ветеранов и детей войны. В библиотеках, школах, сельских домах культуры накануне праздника откроются конкурсы детских рисунков. В районном центре 9 мая пройдет митинг, у Мемориала Славы будет представлена инсталляция «Военная палатка». В Алферовской библиотеке состоится тематический вечер «Великим огненным годам святую память сохраняя», в Манжероке детям покажут фильм о Великой Отечественной войне.

В Кош-Агачском районе в День Победы пройдет театрализованное представление «Через года, помните…», будет организован хор, оформят Стену памяти.

В селах Усть-Коксинского района также состоятся традиционные праздничные мероприятия, в Советской библиотеке — музее русского быта пройдет литературно-музыкальная композиция «От Кремля до Рейхстага».

В Усть-Канском районе в преддверии праздника состоялись акции «Рядом живет ветеран» и «Чистый обелиск», в школах прошли викторины «История России», а также конкурс поделок «Подарок ветерану». Во всех сельских поселениях пройдет маршем «Бессмертный полк».

Праздничные мероприятия состоятся и в селах Чойского района.

В селе Бийка Турочакского района детская агитбригада пионеров будет чествовать «детей войны», жители Иогача присоединятся ко всероссийской акции «Сирень Победы», в Озеро-Куреево откроют обелиск ветеранам.

В Улаганском историко-этнографическом музее «Пазырык» состоится День открытых дверей в честь 9 мая. На стадионе «Башкаус» организуют вечернюю программу и праздничный салют. В селах района ожидаются концерты, спортивные мероприятия, митинги и песенные конкурсы.

В годы войны с территории Ойротской автономной области (так тогда называлась Республика Алтай) на фронт ушли 42 268 мужчин и женщин, и почти половина из них не вернулась с войны. 6 555 призванных с Ойротии воинов были награждены в годы войны за отвагу и мужества, в том числе 25 стали Героями Советского Союза, а один — полным кавалером Ордена Славы.

Большой вклад в Победу внесли и оставшиеся в тылу. Алтай — аграрный регион, и в военные он также специализировался на сельском хозяйстве. За годы Великой Отечественной войны труженики Ойротской автономной области сдали в фонд обороны 2 637 тыс. пудов зерна, 8,2 тыс. пудов животного масла, 108 тыс. пудов кож, более 187 тыс. овчин, 1 360 тыс. пудов мяса, почти 750 тыс. ц. молока, 99 тыс. пудов шерсти, десятки тысяч килограммов пантов, лекарственных трав и много другой продукции.

В 1941 году в спешном порядке здесь был развернута работа на руднике в Акташе, где добывали ртуть. Несмотря на тяжелейшие условия труда, уже в феврале 1942 года план по добыче ртути был перевыполнен на 66%, в марте — на 250%, а увеличенный апрельский — на 185%. К апрелю 1944 года в рудоуправлении работало 328 рабочих и специалистов, в этот период уже работала обогатительная фабрика производительностью 40 тонн руды в сутки.

По данным пресс-службы Минтруда, в Республике Алтай в настоящее время насчитывается 111 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 577 вдов инвалидов и участников войны, 1 873 труженика тыла.