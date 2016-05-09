Афины , 9 мая, 2016, 03:45 — ИА Регнум. В то время когда перед зданием парламента в Афинах собрались десятки тысяч людей, протестующих против реформ пенсионной системы и увеличения налогового бремени, парламент Греции одобрил новую реформу по сокращению социальных расходов, уступая требованиями международных кредиторов. Голосование прошло в ночь на 9 мая за несколько часов до встречи министров финансов еврозоны в Брюсселе, сообщает The Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грек

Документ был принят большинством голосов коалиционного правительства во главе с партией «Сириза». По данным издания, Новая демократическая оппозиционная партия голосовала против, и перевес голосов в итоге был незначительным.

Европейский союз и Международный валютный фонд требовали от Греции сокращения расходов на социальную сферу страны в обмен на предоставление очередного транша финансовой помощи в 86 млрд евро.

На предстоящем заседании министров финансов из 19 европейских стран будет обсуждаться также облегчение долгового бремени для Греции.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что проводимая правительством реформа пенсионной системы необходима для предотвращения её коллапса. По словам премьера, изменения не коснуться лиц с низкими доходами. На это условия кредиторы согласились в результате «долгих и трудных переговоров».