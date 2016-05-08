Дамаск, 9 мая, 2016, 02:41 — ИА Регнум. С победой в Великой Отечественной войне российских военнослужащих начали поздравлять сириские граждане. Звонки с поздравлениями в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии начали принимать уже накануне праздника в воскресенье, 8 мая. Об этом сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра, опубликованном на сайте министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

«На телефоны российского Центра по примирению поступило 52 телефонных звонка от сирийских граждан из разных провинций», — говорится в сообщении. Дозвонившиеся жители Сирии также выражали признательность и благодарность Российской Федерации за оказанную сирийскому народу поддержку в борьбе с международным терроризмом.