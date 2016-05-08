Киев, 9 мая, 2016, 02:23 — ИА Регнум. Антироссийские экономические санкции, введенные «глобальной проукраинской коалицией», необходимо не только продлить, но и усилить. С таким заявлением в воскресенье, 8 мая, выступил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в музее истории Украины во Второй мировой войне, сообщает агентство УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Из разговоров о «якобы неэффективности» антироссийских санкций не следует делать вывод об их прекращении, считает Порошенко. «Время от времени в некоторых европейских странах раздаются голоса о якобы неэффективности санкций, — заявил президент Украины. — Что ж, раз они кому-то кажутся неэффективными, то их нужно не снимать или смягчать, а, напротив, — продолжать и усиливать».

Порошенко также подчеркнул, что дипломаты страны прилагают максимум усилий для того, чтобы секторальные и экономические санкции в отношении России были продлены.

Комментируя течение военного конфликта в Донбассе, глава государства отметил, что приоритетом является его политическое решение, а альтернативы достигнутым в Минске соглашениями не существует. По словам Порошенко, ВСУ освободили большую часть Донбасса и теперь «надежно держат оборону», открывая огонь лишь в ответ на «провокации врага».

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла решение о праздновании на территории Украины Дня памяти и примирения 8 мая. В этот день, по замыслу законодателей, граждане Украины будут вспоминать всех жертв Второй мировой войны.