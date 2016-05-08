Москва, 9 мая, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Российский военный корабль проследовал утром 8 мая через пролив Босфор. На его палубе были замечены два танка и несколько военнослужащих. Об обнаруженной на палубе российского судна тяжелой технике сообщает турецкая газета Hürriyet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

Корабль KIL-158 проследовал через пролив в направлении Мраморного моря около 8:30 местного времени. Как отмечает источник, во время прохождения акватории Босфора судно сопровождали полицейский вертолет и турецкий военный корабль.

Издание также публикует фотосвидетельства: на палубе корабля расположены некие покрытые маскировочной сеткой объекты, идентифицируемые турецкой стороной как танки. При этом среди экспертов было озвучено мнение, что на палубе могли находиться не танки, а скоростные патрульные катера.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, подписанной рядом стран, в том числе Турцией и Советским Союзом, торговые суда любых стран могут беспрепятственно проходить через соединяющие Черное и Средиземное моря проливы Дарданеллы и Босфор. Турция также не имеет права задерживать военные корабли малого и среднего класса вне зависимости от их принадлежности. Исключением является ситуация когда Турция находится в состоянии войны, в этом случае вопрос о прохождении военных кораблей страны-противника решается в Анкаре.