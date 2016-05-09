Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Во всех районах Ленинградской области сегодня, 9 мая, состоятся торжественные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самым ярким символом праздника станет прохождение колонн «Бессмертного полка» в районных центрах и поселках 47-го региона. В главном областном шествии — в городе воинской славы Гатчина — примут участие председатель Госдумы России Сергей Нарышкин и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

lenobl.ru Акция на мемориале «Разорванное кольцо» в Ленобласти

Сергей Нарышкин в колонне «Бессмертного полка» пойдет вместе со своей семьей, в руках он будет держать портрет своего отца Евгения Михайловича Нарышкина, воевавшего в составе Ленинградского, 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Глава региона Александр Дрозденко выйдет на акцию с фотографией своего деда-фронтовика.

Перед началом акции состоится возложение цветов к Вечному огню на городском Мемориале воинской славы, где захоронены воины, павшие в боях за Гатчину в 1941 и 1944 годах. Колонна в Гатчине с 15:00 двинется по маршруту: улица Рощинская — проспект 25 Октября — обелиск «Коннетабль» — Гатчинский дворец — Дворцовая площадь.

По завершении шествия в 16:00 на площади перед Гатчинским дворцом состоится праздничный концерт всероссийской акции «Бессмертный полк», в котором примут участие народный артист России Василий Герелло, творческие коллективы Гатчинского района и Ленобласти. Вместе с гатчинскими исполнителями обещал спеть песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа» и глава Госдумы Сергей Нарышкин.

Во всех районных центрах Ленинградской области также состоятся шествия «Бессмертного полка» и пройдут другие праздничные мероприятия.

Так, в Бокситогорске акция «Бессмертный полк» стартует в 10:45 от здания районной администрации. В 11:00 состоится торжественно-траурный митинг на площади Ленина и возложение цветов и венков к братскому захоронению города Бокситогорска. В 19:00 начнется праздничный концерт у дома культуры. Завершится празднование 9 мая салютом в 23:00. Кроме того, в 14:00 у мемориального комплекса в деревне Астрачи Большедворского сельского поселения Бокситогорского района состоится торжественно-траурный митинг и праздничная программа, где будет работать полевая кухня.

В городе Волосово начало акции «Бессмертный полк» запланировано на 10:20. На площади Советов пройдёт торжественно-траурный митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Салют Победы!». В 13:30 в Волосовском районе (мемориальный комплекс «Большое Заречье», Калитинское сельское поселение) состоится торжественно-траурный митинг «Навеки в памяти людской».

В 10:30 на площади Ленина города Волхов также начнется акция «Бессмертный полк», а затем пройдет торжественно-траурный митинг «День Победы!».

Во Всеволожске акция «Бессмертный полк» стартует в 12:00. Состоятся возложение цветов и венков на братском воинском захоронении на Румболовской горе, торжественно-траурный митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия будут сопровождать концертная программа и «фронтовая» каша.

В городе воинской славы Выборге акция «Бессмертный полк» начнется в 9:40 от Рыночной площади. На Красной площади, к которой будет двигаться колонна, состоится прохождение торжественным маршем пеших войск Выборгского гарнизона, затем запланирован торжественный митинг и праздничная программа.

В 11:00 акция «Бессмертный полк» стартует в городе Кингисеппе (проспект Карла Маркса, улица Жукова, мемориал «Роща пятисот»). В программе «Торжества Победы» — траурный митинг, возложение венков и цветов к мемориалу, праздничный концерт и «Солдатский привал» — полевая кухня. В 23:30 гостей праздника ждет праздничный салют.

В городе Кириши колонна «Бессмертного полка» начнет движение в 10:30 на улице Советской и вольется в общее торжественное праздничное шествие, которое закончится митингом у памятника «Защитникам Киришской земли» (танк Т-34) и возложением венков и цветов к мемориалу «Памяти павших» (Вечный огонь).

В 12:40 акция «Бессмертный полк» начнется на мемориальном комплексе «Синявинские высоты» в Кировском районе, где состоится торжественно-траурный митинг, возложение венков и цветов к мемориалу. Далее торжества продолжатся в поселениях района — запланированы концерты и праздничные фейерверки.

В Лодейнопольском районе на братском кладбище у памятника Неизвестному Солдату зажгут Вечный огонь, частицу которого доставят с Пискаревского мемориального кладбища. 7 мая на Пискаревском мемориале Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония передачи лампады с Вечным огнем Лодейнопольскому району.

В 11:00 в городе Лодейное Поле от лампады зажгут факел с Вечным огнем, и по проспекту Ленина до мемориала его провезут ветераны Великой Отечественной войны, которые возглавят шествие колонны «Бессмертного полка». На братском кладбище состоится торжественно-траурный митинг, будет организована концертная программа. В День Победы в районе также пройдут акции «Георгиевская ленточка», «Подвези ветерана», «Солдатская каша».

В городской школе № 3 Лодейного Поля состоится торжественная линейка, на которой каждому классу будет присвоено имя одного из героев Великой Отечественной войны, участвовавших в Свирской операции. День Свирской победы отмечается в Лодейном Поле ежегодно 21 июня.

В деревне Гостилицы Ломоносовского района у Гостилицкого мемориала в 12:00 состоится торжественный районный митинг, а в 12:40 начнется акция «Бессмертный полк». Затем в 14:00 на горе Колокольня развернется народное гуляние.

В городе воинской славы Луга запланированы: в 9:10 — возложение цветов к памятнику «Лужский рубеж» (Лангина гора), в 9:30 — к памятникам на Лысой горе, в 10:00 — торжественное мероприятие у стелы «Город воинской славы». Шествие «Бессмертного полка» от проспекта Урицкого к мемориалу «Павшим героям» стартует в Луге в 10:40. В 12:30 начнется торжественное мероприятие с возложением цветов и венков к памятнику «Партизанская Слава», а в 13:00 здесь же состоится региональная встреча ветеранов-партизан трех областей: Ленинградской, Новгородской, Псковской и Санкт-Петербурга. В 18:00 на площади Мира в Луге начнется праздничный концерт, который завершится в 22:50 фейерверком в честь годовщины Великой Победы.

В Подпорожском районе в 10:00 начнется митинг у памятника «Матерям военного времени», а уже на 11:30 запланировано шествие колонны «Бессмертного полка» от площади у администрации по проспекту Ленина — улице Комсомольской до братского захоронения. Там в 12:00 состоятся торжественный митинг «Мы помним, мы гордимся!», акция «День Победы», праздничная концертная программа «На солнечной поляночке». Будет работать полевая кухня и торговые ряды. В 21:00 на площадка к у Подпорожского культурно-досугового комплекса состоится праздничный концерт «Великий день! Великая Победа!», который завершится в 23:00 праздничным салютом.

В городе Приозерске в 11:00 на городском кладбище состоится торжественно-траурный митинг и возложение цветов к братскому воинскому захоронению «Тем павшим, кто при жизни был нам дорог. Мы помним их. Страна о них скорбит». В 12:30 Приозерск присоединится ко всероссийской акции «Бессмертный полк» — колонна участников пройдет от площади Калинина до Центральной площади. Там в 10:00 откроется выставка военной техники, в 12:45 состоится торжественная встреча «Бессмертного полка» и открытие праздника. В 13:00 начнется концерт музыкального альянса «Петербургские баритоны», творческих коллективов и исполнителей Приозерья. На 19:00 запланирована минута молчания. В 22:00 гостей праздника ждет салют.

В городе Сланцы акция «Бессмертный полк» стартует в 11:30, шествие пройдет по улице Кирова. В 12:00 на воинском захоронении на северной окраине состоится торжественно-траурный митинг, посвященный 71-й годовщине Победы.

В городе воинской славы Тихвин в 10:00 на площади Мерецкова состоится районный смотр строя и песни образовательных учреждений Тихвинского района. В 11:00 на мемориальном комплексе «Братское кладбище» (квартал Николина Гора) состоится возложение цветов. В 12:00 начнется торжественный митинг «Победным май останется всегда!». В 12:30 стартует акция «Бессмертный полк» — колонны пройдут от площади Мерецкова до площади Свободы. В 13:00 состоится возложение цветов к памятнику «Звезда» и стеле за Спасо-Преображенским собором, а в 13:30 на площади Свободы начнется праздничный концерт «Победа в наших песнях». На Фестивальной площадке в 14:30 начнется праздничный концерт детских творческих коллективов «На крыльях победной весны». В 20:00 на площади Свободы пройдет народное гулянье «Живи, цвети, победный май!», которое завершится в 22:45 салютом Победы.

В городе Тосно праздничные мероприятия откроются в 10:30 стартом легкоатлетической эстафеты и проездом байкеров по проспекту Ленина. В 11:00 на площади перед администрацией стартует акция «Вальс победы». Уже на 11:40 запланировано начало шествия участников акции «Бессмертный полк» от кинотеатра «Космонавт». В 12:00 у здания администрации пройдет торжественно-траурный митинг. В 13:00 запланировано возложение цветов к памятнику Воину-освободителю. Предусмотрена работа спортивных и детских площадок, в том числе «Открытие сезона» — турнир Тосненского городского поселения по футболу на стадионе города Тосно.

Жители Соснового Бора 9 мая также примут участие в шествии «Бессмертного полка». Построение начнется в 9:30 у здания учебного центра ВМФ на Солнечной улице. Колонны начнут движение в 10:00 и пройдут по улицам Солнечная, 50 лет Октября, Ленинградская к площади Победы. Здесь с 11:40 состоится парад войск Сосновоборского гарнизона, затем — праздничный концерт. В Сосновом Бору будут организованы соревнования по мотокроссу и легкоатлетический кросс. В 13:00 в деревне Устье пройдет торжественно-траурный митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В акциях и торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, примут участие ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане, общественность, жители поселений, представители советов ветеранов, молодежных советов, руководители администраций муниципальных районов, депутатского корпуса, органов местного самоуправления.