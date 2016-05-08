Белгород, 9 мая, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Белгородские следователи проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины, которого в течение четырех часов отказывались принимать медицинские учреждения. Мужчина скончался под утро, после того как его все-таки определили в одну из городских больниц Белгорода. Об этом 8 мая сообщает «Российская газета».

dtpin.ru Скорая помощь

Как следует из появившейся накануне в СМИ информации, 38-летний белгородец, почувствовав себя плохо, обратился в службу скорой медицинской помощи. Однако скоро попасть к специалистам-медикам у мужчины не получилось: одно за другим медучреждения отказывали пациенту в госпитализации. Когда же мужчину наконец взяли в стационар городской больницы № 1, общее время его катания на машине скорой помощи достигло четырех часов.

Следователям предстоит выяснить причину смерти больного, а также определить связана ли она с несвоевременным оказанием медицинской помощи.

Отреагировали на произошедшее и в Минздраве России: официальный представитель ведомства Олег Салагай поручил провести соответствующую проверку Роздравнадзору.

Напомним, в марте текущего года белгородского врача больницы № 2 осудили за убийство пациента «трогавшего медсестру». Согласно решению Октябрьского районного суда Белгорода, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, врач Зелендинов был приговорен к девяти годам и двум месяцем колонии строгого режима.