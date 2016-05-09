Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» станет самым масштабным событием 9 мая 2016 года в Санкт-Петербурге. По словам координаторов, в этом году в акции памяти в честь Победы в Великой Отечественной войне ожидается участие почти 400 тысяч человек, некоторые называют цифру в полмиллиона участников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Схема движения «Бессмертного полка» в Петербурге

В прошлом году, в 70-летнюю годовщину Великой Победы, более 300 тысяч человек прошли по Невскому проспекту с портретами своих близких, сражавшихся на фронте, переживших блокаду Ленинграда или работавших в тылу. А впервые «Бессмертный полк» проходил по центру Петербурга 9 мая 2014 года. Масштаб той акции и поддержка ее горожанами стали неожиданностью для самих организаторов, а фотографии заполненного людьми с портретами фронтовиков Невского проспекта обошли СМИ не только в России, но и за рубежом.

Для тех горожан, кто в этот раз не сможет приехать в центр северной столицы на главное шествие, в петербургских пригородах пройдут свои колонны «Бессмертного полка»: в 10:45 шествие состоится в Петергофе, в 13:30 — в Стрельне, в 13:45 — Ломоносове.

Что же касается основной акции, то в этом году организаторы и власти города, судя по всему, сделали правильные выводы из проблем, возникших год назад. Например, решено отказаться от сбора участников шествия на улицах, примыкающих к Невскому проспекту, поскольку поворот с них на главную магистраль города под прямым углом вызывает затруднения, замедление и дезориентацию плотного людского потока. В этом году движение будет организовано только по прямой.

Построение колонны «Бессмертного полка» на Старо-Невском проспекте, между Суворовским проспектом и площадью Александра Невского, начнется около 14:00. Уже в 15:00 колонна должна выступить по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади.

«Голова» колонны будет сформирована на пересечении Суворовского и Невского проспектов, участники должны будут прибывать на станцию метро «Площадь Александра Невского», так как станция метро «Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта на вход и выход, а станция «Площадь Восстания» на тот же период будет работать в особом режиме: вестибюль на улице Восстания — только на вход, вестибюль на Московском вокзале — только на выход.

Вестибюли же станции «Площадь Александра Невского», для удобства сбора участников «Бессмертного полка», будут работать только на выход с 14:00 до 15:00. Возможность присоединиться к колонне с прилегающих улиц — Харьковской, Мытнинской, Дегтярной и других — будет ограничена. Как только колонна, наполняемая со стороны площади Александра Невского, будет достигать боковой улицы, вход с нее будут перекрывать.

Пока участники шествия будут ждать начала шествия на Старо-Невском проспекте, городские творческие коллективы и солисты будут радовать собравшихся песнями военных лет.

В этом году городские власти придумали спорное нововведение. Если раньше участники «Бессмертного полка» никак не различались по национальному или любому другому признаку, то на этот раз в составе колонны появится так называемый «Национальный батальон» — в традиционных костюмах пройдут представители более 30 национально-культурных объединений и землячеств Петербурга.

Ожидается, что примерно с 14:30 до 15:00 во главе колонны в районе площади Восстания начнут движение ветераны Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях. За ними проследует колонна байкеров. Затем, в 15:00, начнет движение пешая колонна с портретами фронтовиков, блокадников и тружеников тыла.

Как только ветераны достигнут Дворцовой площади, там начнется выступление большого сводного хора с участием военных ансамблей, в том числе Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, хора военных моряков. Затем на Дворцовой площади праздничная программа продолжится сразу несколькими концертами подряд.

В Петербурге День Победы завершится артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Начало — в 22:00. Все тридцать залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с пляжа Петропавловской крепости.

Как напомнили в пресс-службе ЗВО, каждый выпущенный в небо залп салюта имеет своё посвящение. Например, первый и последний посвящены победе советского народа в Великой Отечественной войне, второй залп даётся в честь ныне живущих ветеранов войны, а пятый — в честь защитников блокадного Ленинграда.

Тем, кто останется смотреть на салют и отправится на ночную прогулку по городу, не стоит переживать о возвращении домой. В ночь с 9 на 10 мая Петербургский метрополитен будет работать без перерыва.

Безопасность жителей и гостей Санкт-Петербурга во время проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, будут обеспечивать около 3900 сотрудников полиции, а также около 1400 членов народных дружин и сотрудников частных охранных предприятий, сообщили в региональном главке МВД России.