Псков, 9 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко и председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев принимают участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы, в Латвийской Республике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, 8 мая представители Псковской области встретились с председателем Резекненской городской думы Александром Борташевичем и посетили мемориалы и воинские захоронения города Резекне, где от имени жителей региона возложили к монументам цветы.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая.

Сегодня, 9 мая, в городе Даугавпилсе псковичи пройдут в составе колонны от сквера Славы до парка Дубровина.

В эти же дни руководитель парламентской фракции ЛДПР Сергей Макарченко примет участие в митингах и возложении цветов на братских захоронениях в городах Тарту, Причудье, Мустэвеэ и Калласте Эстонской Республики.

«В странах Прибалтики депутаты регионального парламента возглавляют делегации Псковской области», — отметили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.