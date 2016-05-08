Вильнюс, 8 мая, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 8 мая, стартовали мероприятия по случаю 71-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все они проходят стихийно, без поддержки властей и попечительства чиновников. Зачастую — это самоорганизация тех, кто в Литве чтит память о погибших и освободителях Европы.

фото предоставлено депутатом горсовета Вильнюса Ромуальдой Пошевецкой Бессмертный полк

В Литве современные власти трактуют ветеранов не как освободителей, а как «оккупантов». В связи с этим 9 мая — День Победы — в Литве не является праздником. Впрочем, это не мешает тысячам людей приходить 9 мая к воинским захоронениям по всей стране. В Вильнюсе — это Антакальнисское кладбище.

А уже сегодня стартовали первые памятные мероприятия. Одно из них, в том числе в рамках «Бессмертного полка», прошло в микрорайоне столицы Литвы Григишкес. Десятки людей пришли почтить ветеранов и вспомнить о павших к местному воинскому мемориалу. Среди них — депутат горсовета Вильнюса Ромуальда Пошевецкая, которая и передала ИА REGNUM фотографии начала празднования Дня Победы.